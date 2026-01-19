YPG/SDG terör örgütünün elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Ordusu'nun başarıyla sonuçlanan operasyondan sonra Suriye Geçici Başkanı Ahmed el Şara ile görüşmek üzere Şam'a geldi.

Abdi, ateşkes maddelerini kabul ederek Suriye Hükümeti'ne entegre olmayı ikinci kez kabul ettikten saatler sonra Şara ile görüşmesi başladı.

Bu esnada Suriye ordusu Haseke'nin etrafındaki yerleşim bölgelerinde güvenliği sağlama üzere ilerlemeye devam ediyor. Al Hol, Ayn İsa gibi yerleşim birimleri Suriye Ordusu'nun eline geçti.

SDG'nin Halep'tek Şeyh Meksud ve Eşrefiye mahallerinde Suriye Ordusu'na saldırması ve buradaki operasyonlar sonucu çıkartılırken de İHA'lar fırlatarak binaları hedef alması, bu operasyonu tetikledi. Şimdiyse 10 Mart mütabakatı aylar sonra Abdi ve Şara arasında yeniden konuşulacak.

SURİYE ORDUSU HASEKE ETRAFINDA TOPLANIYOR

Suriye Ordusu, YPG/SDG'nin karargahı haline Haseke etrafında toplandı. Haseke kırsalındaki Al-Hol ve Ayn İsa'ya Suriye askerleri giriş yaptı.

IŞİD mahkumlarının bulunduğu Al-Hol'da ABD askerlerinin de bulunduğu aktarıldı. SDG, bu hapishanenin gardiyanlığını yapmakla yükümlüydü. ABD bu sebeple SDG'ye finansal destek sağlıyordu.

Yeni ateşkes anlaşmasına göre Suriye ordusunun 'IŞİD ile mücadeleyi' devralması bekleniyor. Suriye ordusu, devraldığı bölgeleri gösteren bir harita da yayınladı.

SDG PETROL YATAKLARINI KAYBETTİ

YPG/SDG'nin en önemli finans kaynakları olan Deyrizor, Tabka ve Rakka'daki petrol sahaları, Suriye Hükümeti kontrolüne geçti.

SDG'nin örgütünü finanse etmek için kullandığı bu petrol sahaları, ABD'nin gönderdiği milyonlarca dolardan sonra örgütünü ayakta tutan kaynakt.

Suriye Ordusu ve ayaklanan aşiretlerin hızlı taarruzuyla yeniden hükümet kontrolüne geçen sahaların, şimdi Suriye Hükümeti tarafından işletilmesi bekleniyor.