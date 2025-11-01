Real Madrid’de gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler taraftarların oylamalarıyla Real Madrid'de ekim ayının en iyi oyuncusu seçilmişti. Bu sezon 13 maçta 3 gol ve 5 asist yapan 20 yaşındaki oyuncunun takımın yıldızı Mbappe ile olan uyumu oldukça dikkat çekiyordu.

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler’le saha içinde yakaladıkları uyumun kendisini şaşırtmadığını söyledi. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon La Liga’da attığı 31 golle kazandığı "Avrupa Altın Ayakkabı" ödülü düzenlenen törenle aldı. Avrupa Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan Kylian Mbappe, Marca’ya verdiği röportajda takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuştu. Fransız yıldız, “Çok yetenekli, genç bir oyuncu. Hala genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç ​​yaptı. Taraftarların sevdiği büyülü bir dokunuşa sahip. Umarım böyle devam eder, çünkü bizim için çok önemli olabilir ve onunla birlikte oynamaktan mutluluk duyuyorum.”