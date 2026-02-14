Fast-food sektöründe rekabet giderek sertleşirken, Wendy’s önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. McDonald's’ın en büyük rakiplerinden biri olan şirket, ABD genelinde düşük performans gösteren restoranlarını kapatarak operasyonlarını daha kârlı hale getirmeyi hedefliyor.

Bu karar, özellikle tavuk odaklı fast-food zincirlerinin hızla büyüdüğü bir dönemde geldi.

DÜŞÜK PERFORMANSLI ŞUBELER KEPENK İNDİRECEK

Şirket, ABD’de faaliyet gösteren toplam 5 bin 831 restoranının yaklaşık yüzde 6’sını kapatmayı planladığını açıkladı. Bu da 2026 yılı boyunca yaklaşık 350 restoranın faaliyetlerine son vereceği anlamına geliyor.

“Project Fresh” adı verilen yeniden yapılanma planı kapsamında şimdiye kadar 28 restoran kapatıldı. Kalan düşük performanslı şubelerin de aşamalı olarak kapatılacağı bildirildi.

BÜYÜME POTANSİYELİ OLAN LOKASYONLARA YATIRIM

Wendy’s CEO’su Ken Cook, bu adımın franchise ortaklarının daha kârlı lokasyonlara odaklanmasını sağlayacağını belirtti. Cook, “Sürekli düşük performans gösteren restoranları kapatarak uzun vadeli büyüme potansiyeli olan lokasyonlara yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirket, kaynaklarını daha yüksek gelir potansiyeli bulunan bölgelere yönlendirmeyi hedefliyor.

SATIŞLAR ABD'DE SERT DÜŞTÜ

28 Aralık 2025’te sona eren çeyrekte Wendy’s’in ABD restoran satışları yüzde 11,3 geriledi. Aynı dönemde küresel satışlar da sabit kur bazında yüzde 8,3 düşüş kaydetti.

Buna karşın uluslararası pazarlarda satışlar yüzde 6,2 arttı. Bu tablo, şirketin büyüme potansiyelinin giderek ABD dışına kaydığını gösteriyor.

Türkiye'de de bir zamanlar faaliyet gösteren Wendy’s büyük bir ilgi görmüştü.