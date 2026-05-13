McDonald’s, ABD’deki restoranlarında kullanılan self-servis gazlı içecek makinelerini 2032 yılına kadar tamamen kaldırmayı planlıyor. Bu dönüşümün, tüm şubelerde aynı anda değil, yenileme ve modernizasyon süreçlerine paralel olarak kademeli biçimde uygulanacağı belirtiliyor. Bu nedenle bazı restoranlarda mevcut sistem bir süre daha kullanılmaya devam edecek.

Planlanan yeni düzende müşteriler içeceklerini kendileri dolduramayacak. Bunun yerine içecekler çalışanlar tarafından ya da otomatik sistemler aracılığıyla tezgâh arkasından hazırlanıp servis edilecek. Böylece özellikle “sınırsız içecek doldurma” alışkanlığının da sona ermesi bekleniyor.

DEĞİŞEN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ETKİLEDİ

Şirket, bu kararın arkasında değişen müşteri davranışlarının bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle drive-thru, paket servis ve mobil uygulama üzerinden verilen siparişlerin toplam satış içindeki payının hızla artması, bu dönüşümün ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

McDonald’s ayrıca yeni sistemin operasyonları daha verimli hale getireceğini, bakım ihtiyacını azaltacağını ve hijyen kontrolünü kolaylaştıracağını savunuyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇECEK STRATEJİSİ ÖNE ÇIKTI

Şirketin içecek kategorisinde yeni bir yön izlemeye hazırlandığı belirtiliyor. Özellikle ABD’de popülerleşen “dirty soda” gibi kişiselleştirilebilir içecek seçeneklerinin öne çıkarılması hedefleniyor. Böylece içeceklerin, müşteriler için daha cazip ve ayrı bir deneyim alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Karar, özellikle sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, self-servis içeceklerin fast-food deneyiminin önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Ücretsiz dolum imkanının kaldırılmasının ise “daha az hizmete daha fazla ödeme” anlamına geldiğini düşünenler var.

Bazı müşteriler ayrıca farklı gazlı içecekleri karıştırarak kendi içeceklerini oluşturma özgürlüğünün ortadan kalkmasından da şikâyet ediyor.