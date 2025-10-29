8 Kasım itibarıyla ara tatile başlayacak milyonlarca öğrenci, okula 17 Kasım'da geri dönecek. Öğrenciler için geçerli olacak 1 haftalık ara tatilde öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve idari personelin çalışmaya devam edeceği ve bu süreyi 'mesleki çalışma haftası' ile değerlendireceği öğrenildi.



ÖĞRETMENLER DE OKULA GİTMEYECEK



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, talepler ve değerlendirmeler sonucunda söz konusu mesleki çalışma haftası programının online olarak düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.



Yapılan paylaşımda ""Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleri kullanılırken, karar öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.