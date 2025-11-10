Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini 10-15 Kasım tarihleri arasına denk getirmişti.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün okullarda anılmayacak olmasına gelen tepkiler üzerine MEB, anmanın 7 Kasım’da yapılacağını belirtmişti. Okulların 10 Kasım’da kapatılmasına tepki gösteren eğitim sendikaları; öğretmen, veli ve vatandaşları Atatürk’ü anmak için 10 Kasım’da okullara davet etti.



SİYASİ FAALİYETMİŞ



Sendikaların bu daveti üzerine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla MEB, “Atatürk’ü Anma Günü Etkinlikleri” konulu ve 8 Kasım tarihli bir resmî emir yayımladı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık olan alanlarda yapılmasının esas olduğunu bildirdi.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun, 2’nci ve 56’ncı maddelerini gerekçe gösteren Tekin, ilçe millî eğitimlere şunu iletti:

“Siyasi partilerin alanlar dışında, okullarımızda törenler organize edilmesine yönelik duyuru ve hazırlıklar temel ilkeler ve hukuki gerekçelerle örtüşmediği açıktır. Anayasa ve mevzuata aykırı işlem yapılmaması hususunda; gereğini rica ederim.”

Tekin’in talimatı üzerine İstanbul başta olmak üzere il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri WhatsApp gruplarından bakanın emrini paylaştı. Okul müdürlerine, “Kullanılmayan okul bahçelerinin kapatılması için gereğinin yapılması” diye emir verildi.



AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLANI



Öte yandan Bakan Tekin, 2019’da Erdoğan’ın ilan ettiği 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü için özel olarak çağrıda bulundu. Tekin, fidan dikim etkinliklerine öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımının teşvikini istedi. Bu hamle Atatürk’ü değersizleştirme çabası olarak yorumlandı.