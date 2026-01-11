'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Düzenlemede yer alan 28. madde ile öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine sınırlama getirildi.







AYNI OKULDA 12 YILDAN FAZLA KALAMAYACAKLAR



Düzenlemede yapılan değişikliklerle birlikte aynı eğitim kurumunda 30 Eylül itibarıyla 12 yılını dolduran öğretmenler zorunlu şekilde yer değişikliğine tabi tutulacak.



Atamalar, ders yılının bitiminden itibaren en geç 2 ay içinde yapılacak ve öğretmenler, tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacak.

GİTMEK İSTEMEYEN ÖĞRETMENİN YENİ OKULUNU VALİLİK BELİRLEYECEK



Tercihine yerleşemeyen ya da tercih yapmayan öğretmenler, aynı okulda en uzun süre görev yapanlardan başlanarak, ihtiyaç olan ilçe gruplarına valilik tarafından resen atanacak.