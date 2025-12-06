Talim Terbiye Kurulu, 2026 yılı Yükseköğretime Kabul Sınavı’nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) soruları ve derslerin konu başlıklarına dair ipuçlarını içeren bir rapor yayınladı. “ÖSYM Tarafından 2026 Yılında Gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT Sınavlarına İlişkin Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar” adlı 581 sayfalık raporda, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarında, skandal ifadeler yer aldı.

SKANDAL RAPOR

TARİH DEĞİŞTİRİLEMEZ

10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine üniversite sınavında sorulacak İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu başlıkları ve kazanımlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, ‘Türkiye’ kelimesi silindi. Talim Terbiye Kurulu’nun, dersin ikinci bölümündeki konu başlıklarını sıralarken ‘Büyük Millet Meclisi” diye yazıp, “BMM” diye kısalttığı görüldü. Atatürk’ün, 23 Nisan 1920’de bundan 105 yıl önce açtığı ilk meclisin girişinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” yer alıyor.

1920’den bu yana 105 yıldır TBMM

BMM NERENİN MECLİSİ?

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarının birinci ünitesinde öğrencilerden, Atatürk’ün I. Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve öğrencilik hayatıyla Osmanlı’nın siyasi, askeri ve sosyal açıdan durumunu analiz etmesi bekleniyor. Skandal olay, “Milli Mücadele” başlıklı ikinci ünitede ortaya çıktı. “YKS 2026’ya girecek aday öğrenciler, Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) açılış süreci ve sonrasındaki olayları kavrar” ifadesi yer aldı. 581 sayfalık raporda, BMM ifadesi kullanılırken, “Türkiye” kelimesinin silindiği görüldü.

‘TÜRKiYE CUMHURiYETi’Ni REDDETMEKTiR’

“Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk açıldığında, Büyük Millet Meclisi olarak açıldı. Atatürk meclis açıldıktan çok kısa bir süre sonra, ‘Büyük Millet Meclisi’ ifadesinin önüne ‘Türkiye’ kelimesini getirip, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullandı. Tüm resmi belgelerde de meclisin adı TBMM olarak kullanılıp, resmileştirildi. Meclis açıldıktan birkaç ay sonra 1920 sonları yani Teşkilatı Esasiye Kanunu’ndan itibaren Büyük Millet Meclisi ifadesi resmi olarak hiç kullanılmadı.

O dönem, meclisten çıkan kanunlarının tamamında da Türkiye ifadesi yer alıyor. Yeni bir devletin kuruluşu ve Osmanlı siyasal düzeninden kopuşu simgelediği için Türkiye adının kullanılması çok önemli.

Türkiye adını kullanmamak demek bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu, ortaya çıkışı ve doğuşunu kabul etmemektir. İlk açıldığı dönemdeki birkaç ay Büyük Millet Meclisi ifadesi kullanılmasıyla günümüzde bu durum savunulamaz. Meclis’in açılışının üzerinden tam 105 yıl geçti. Burada kilit nokta şu: TBMM sadece yeni bir meclis değil yeni Türk devleti yani Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugün kim Büyük Millet Meclisi diyor? Açılışından 105 yıl sonra yeniden Büyük Millet Meclisi ifadesi vurgusu, tartışmaya çok açık ve çok önemlidir.”

2026 YKS’DE 15 TEMMUZ SORULURSA ŞAŞIRMAYIN!

YKS sınavı, 20-21 Haziran 2026’da yapılacak. Sınavda bu yıl, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden soru gelirse hiç şaşırmayın. Talim Terbiye Kurulu, bu dersin kazanımlarına, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya” başlıklı üniteye, “28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz Darbe Kalkışması ile bunların etkilerine değinir” konusu da eklendi.

PKK, PYD VE FETÖ’NÜN YKS SORULARINDA İŞİ NE?

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımları ile sınavda sorulacak olası sorulara, “Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış nedenleriyle terörü önlemeye yönelik tedbirlere, 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinden değinilir” denildiği görüldü. Böylece yasa dışı terör örgütleri ilk kez, YKS 2026 sınavında çıkacak sorular kapsamına alındı.

YKS 2026’NIN SORULARI ÜMMETÇİLERE EMANET!

CİHAD Demirli, Yükseköğretime Kabul Sınavı 2026’nın konu başlıkları ve kazanımlarını belirleyen MEB Talim Terbiye Kurulu’nun Başkanı. Bakan Yusuf Tekin’in kurucu başkanı olduğu ve “Ümmet bakışıyla düşünme” mottosuyla yola çıkan Cihannüma Derneği üyesi de olan Demirli, çift maaş tartışmalarıyla gündeme gelen Türkiye Maarif Vakfı daimi üyesi ve halen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Disiplin Kurulu Başkanı.

400 MİLYON TL’LİK YOLSUZLUĞU DA SORUN!

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. ünitede, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya” başlığı altında Yunus Emre Enstitüsü de iliştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü hakkında geçtiğimiz temmuz ayında 400 milyon liralık yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açmıştı. Enstitünün eski başkanı Şeref Ateş yurt dışına kaçtı, dönünce havalimanında yakalanıp tutuklandı. Enstitüde görevli 23 kişi halen 7 yıl hapis istemiyle Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. TTK’nın derse eklediği bu enstitü, 2026 YKS’de adaylara sorulabilir.