Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan ziyaretleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş sürecin sahibinin Erdoğan olduğunu söyledi.

"SÜRECİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Kurtulmuş, "Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesindeki ana kararlılık ve siyasal anlamda bu meseleyi bir devlet politikası haline dönüştürme iradesi Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yolunu açmamış olsaydı buraya kadar zaten gelinmesi düşünülemezdi. Komisyon Başkanı ve Meclis Başkanı olarak başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçle ilgili sahip olduğumuz bilgilerin tamamını veriyorum ki herhangi bir bilgi eksikliği olmadan müşterek hareket edebilme imkanımız olsun. Dolayısıyla bu sürecin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

"İMRALI GÖRÜŞMESİ GİZLİ KALMAYACAK"

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın aktardığına göre Kurtulmuş; komisyonun AKP-MHP-DEM Parti üyelerinin teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye’ye döndüğümüzde bu konuyu görüşeceğiz, muhtemelen İmralı’ya giden milletvekilleri de kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır. Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır"

Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilere rapor yazımı için süre verdiklerini ve rapor hazırlandığında komisyonunun görevinin biteceğini kaydetti.

"CHP BUGÜNE KADAR OLUMLU"

Kurtulmuş CHP'nin süreç kararlarına ilişkin de şunları ifade etti:

"CHP içinde bulunduğu şartlara rağmen süreci olumlu şekilde bugüne kadar getirdi. Dışarıda kalmamaya gayret gösterdi. İmralı’ya gitmeme kararları kendi tercihleridir. Muhtemelen kongre vesaire dolayısıyla almış oldukları bir karardır. Kendi bilecekleri iştir. Katılmaları doğru olurdu. Hiçbir partinin yerine karar verecek noktada değilim ama bildiğim kadarıyla komisyon çalışmalarına devam edecekler."

AKILLARA MHP'NİN 'BAHÇELİ MODELİ' SÖZLERİ GELDİ

Kurtulmuş'un açıklaması akıllara MHP'nin çıkışını getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreç hakkında yaptığı bir konuşmada, "Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur" açıklamasında bulunmuştu.