AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde CHP’deki gelişmeleri kastederek kullandığı, "Millet film dizileri bıraktı, çay çekirdek eşliğinde CHP’nin skandallarını izliyor" sözleri, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından bir "performans" videosuna dönüştürüldü.
Çopuroğlu, TBMM'deki çalışma odasında bilgisayarının karşısına geçerek CHP Grup Başkanvekili'nin konuşmasını izlediği anları kayda aldırdı.
MECLİS ODASINDA ÇEKİRDEK ŞOV
Görüntülerde, AKP'li Çopuroğlu’nun masasının üzerindeki çekirdekleri çitlediği ve çayını yudumlayarak ekranı izlediği görülüyor.
Videonun yayılması üzerine tepkiler gecikmedi. AKP'li Çopuroğlu ise gelen tepkilere rağmen videoyu sosyal medya hesaplarından kaldırmadı.