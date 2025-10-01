TBMM'nin 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı başlıyor. CHP yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı.

CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin kararına "Bunlar artık geride kalmalı." sözleriyle tepki gösterdi.

14.00'DA BAŞLAYACAK

Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturum saat 14.00'te başlayacak.

Yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapacak. Cumhurbaşkanı'nın, Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç siyasete hem de dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Genel Kurul'da kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler kendilerine ayrılan localardan Erdoğan’ı dinleyecek.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlenecek.