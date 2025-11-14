Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kadının yanarak hayatını kaybettiği parfüm şirketinin sahibi Ali Osman Akat’ın pandemi döneminde TBMM’ye dezenfektan ve kolonya sattığı ortaya çıktı. SÖZCÜ, önceki günkü manşetinde Akat’ın AKP’li siyasiler Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekçi ve Mevlüt Çavuşoğlu ile olan fotoğraflarını gündeme getirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, Meclis’e satışı yapılan ürünler hakkında 3 yıl önce açıklama yapmıştı. Özel, 14 Nisan 2022 günü TBMM’de şunları söylemişti:

“Pandeminin başında Meclis’teki bütün odalara Tekirdağ menşeli bir firma tarafından kolonya ve dezenfektanlar gönderildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Tekirdağlı olduğu için dikkatimi çekti. Sayın Şentop’a sordum ücretsiz verildiğini söyledi. O günden bu yana hep aynı firma var. Dün bu firmanın sahibi Ali Osman Akat, 111 kilo uyuşturucudan tutuklandı. Bu firmanın, içinde tehlikeli metanol içeren ve körlük yapabilecek riskteki ürünleri Avrupa’ya gönderdiği ve bunların iade edildiği de anlaşıldı. Bu firma TBMM ile nasıl ilişkilendi, bunun bütün şeffaflıkla ortaya çıkması lazım!

‘BU ŞİRKETİ AKP KOLLUYOR’

Özgür Özel, önceki gün hem Dilovası’ndaki faciadan hem de Ali Osman Akat’tan bir kez daha bahsetti:

“Dönemin Meclis Başkanı Şentop, ürünlerin bedava verildiğini söylemişti. Sonra davet usulü ihaleler çıktı. Patlayan fabrika, yurt dışına sattığı kolonyalarda metanol bulunduğu için geri dönen ve onu içeriye satan, ithal ettiği hammadde arasında uyuşturucu çıkan, tutuklanan ama sonra bir şekilde beraat eden Ali Osman Akat’ın ailesinin bir şirketi olduğu ortaya çıktı. AKP’ye yakın, AKP’nin koruduğu, kolladığı, ihaleler verdiği şirketi Dilovası’ndaki katliamda gördük.

Türkiye patlamanın yaşandığı Ravive parfüm şirketinin sahibinin Ali Osman Akat olduğunu SÖZCÜ’den öğrenmişti. Akat’ın AKP’li siyasilerle çektirdiği fotoğraflar da ilk kez bizim gazetemizde yer aldı.