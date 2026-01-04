TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan bireysel başvurular, dikkat çekici taleplerle gündeme gelmeye devam ediyor. Meclis’te vatandaşların doğrudan başvuru yapabildiği üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu’na, 28. Yasama Dönemi’nde şimdiye kadar yaklaşık 29 bin dilekçe ulaştı.

Parlamentoya iletilen dilek ve şikâyetleri inceleyen komisyona yapılan başvuruların büyük bölümünü çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlerle ilgili talepler oluşturdu. Bunun yanı sıra, kamuoyunun ilgisini çeken sıra dışı başvurular da komisyonda yer aldı.

Başvurular arasında en dikkat çeken dilekçe ise sigara kullanmayan personelin mesaiyi daha erken bitirmesine imkân tanınması oldu. Talepler arasında Jandarmanın adından Ramazan ayına kadar birçok istekte bulunuldu.

"RAMAZAN AYI TATİL EDİLSİN"

Meclis'e gelen istekler arasında, Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ila 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi ve jandarmanın adının “can damarı” olarak değiştirilmesi gibi öneriler bulunuyor.

"EHLİYET SINAVINDA BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLSÜN"

Ayrıca kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması ve üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan “dört yanlış bir doğruyu götürür” kuralının kaldırılması, Türkiye’de Starlink kullanımına yönelik düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında baraj puanının 70’in altına düşürülmesi ve televizyonlarda şiddet, kavga ve çatışma içeren yayınların yayımlanmadan engellenmesi gibi öneriler de yer aldı.

Dilekçe Komisyonu, iletilen başvuruları ilgili kurumlara yönlendirerek değerlendirme sürecini sürdürüyor.