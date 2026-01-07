Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek aile yapısı ve nüfus politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KADINLARDA ANNE OLMA YAŞI 29 OLDU

Türkiye’de ilk evlenme yaşının yükseldiğine dikkat çeken Göktaş, kadınlarda ilk anne olma yaşının 2001 yılında 25,8 iken 2024 itibarıyla 29,3’e çıktığını, erkeklerde ise ilk baba olma yaşının 26’dan 28’e yükseldiğini belirtti. Bu değişimin doğurganlık oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN YARISININ EVİNDE ÇOCUK YOK

Türkiye’deki hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmadığını ifade eden Göktaş, bu tablonun toplumsal yapıda yaşanan sessiz dönüşümü ortaya koyduğunu söyledi. Gençlerin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus sorununa çözüm üretilemeyeceğini dile getiren Göktaş, doğurganlık hızı ve hane başına düşen çocuk sayısı gibi veriler doğrultusunda politikalar geliştirdiklerini belirtti. Atılan adımlar ve hayata geçirilen teşviklerle Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus yapısının korunacağını ifade etti.

ANNELERE 24 HAFTA, BABALARA 10 GÜN İZİN

Doğum ve babalık izinlerine ilişkin düzenlemelere de değinen Bakan Göktaş, kadın ve erkek memurların çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabildiğini hatırlattı.

Göktaş, doğum ve babalık izinlerinin uzatılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için de sürecin hızlandırıldığını sözlerine ekledi.

Bakan Göktaş, annelere verilen doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını, babalık izninin ise 10 gün olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifinin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulmasının beklendiğini söyledi.