Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram öncesi ödenecek ikramiyelere çevrildi. Hükümetin ikramiyelerde artış yapabileceği konuşulurken, Meclis’e sunulan yeni bir kanun teklifiyle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 17 bin TL’ye yükseltilmesi talep edildi. Teklif, emekliler açısından beklentiyi daha da artırdı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ 17 BİN TL'YE ÇIKARILSIN"

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

Hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını duyuran Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidar ve muhalefetten de destek istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

"TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun."