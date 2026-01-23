Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), daha önce dört sayfası paylaşılan ve tartışma yaratan İmralı tutanaklarının 16 sayfasını da yayımladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız; 24 Kasım 2025'te Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu temsilen İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

Görüşmenin özet tutanakları 4 Aralık'ta yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında okunmuştu. Tutanakların özet olarak aktarılmasına başta DEM Parti olmak üzere tüm muhalefet partileri itiraz etmiş; itirazlara rağmen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tutumunu değiştirmemişti.

TBMM, görüşmeden iki ay sonra İmralı'da yapılan görüşmenin tam tutanaklarını, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı başlığıyla sitesinde yayımladı.

DETAYLAR SÖZCÜ TV'DE AKTARILDI

Meclis'in kamuoyuyla paylaştığı tutanakta dikkat çeken kısımları Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan aktardı:

"Metinde geniş ifadeler yer alıyor; doğrudan tırnak içinde aktarılan bölümler mevcut.

Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü

Örneğin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik övgü dolu ifadelerin tutanağa geçtiğini görüyoruz. Abdullah Öcalan’ın, Bahçeli’nin devleti en az kendisi kadar bildiğini vurguladığı, tecrübesinin çok büyük olduğunu söylediği kayda geçmiş durumda.

Öcalan, Suriye’de “bir şeyler döndüğünü” ifade ediyor. Bu gelişmelerin ne olduğuna dair de bir vurgu var. Bugün bizim geniş şekilde aktardığımız Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin sürece dair bu görüşmenin, birkaç ay önce yapıldığını hatırlatmak gerekiyor. Metinde, Öcalan tarafından Suriye’ye ilişkin bir uyarı yapıldığına dair ifadeler yer alıyor.

İlerleyen bölümlerde İsrail’e dair vurgular da bulunuyor. Özellikle iktidar temsilcilerinin daha önce dile getirdiği, terör örgütü SDG’ye yönelik İsrail’le bir anlaşma ya da pazarlık yapıldığı iddialarına gönderme yapılıyor. Tutanağa göre Öcalan, İsrail açısından Kürtlerin çok gerekli olduğunu, Orta Doğu’daki dengelerin bozulması ve İsrail’in bölgede hegemonya kurma hedefi doğrultusunda Kürtlere yönelik adımlar atıldığını ifade ediyor.

Metinde ayrıca, Suriye’de sivil toplum ya da yerel demokrasi olmadan bir düzen kurulması hâlinde “yeni bir Hafız Esad’ın” ortaya çıkacağına dair Öcalan’ın değerlendirmesi de yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer ifade ise, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’yi artık kendi devleti olarak gördüğünü söylemesi. İmralı’da yıllardır tutuklu bulunan Öcalan’ın, PKK’nın 27 Şubat’ta silah bırakmasına giden sürecin de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kendi devleti olarak görmesiyle bağlantılı olduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

'Umut hakkı' istiyor mu?

“Umut hakkı” konusu da metinde geniş yer buluyor. Bu kavramı daha önce Meclis çatısı altında, beklenmedik bir şekilde, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den duymuştuk. Bahçeli’nin bu ifadeyi boşuna kullanmadığını söyleyen Öcalan, umut hakkı olmadan çalışamayacağını belirtiyor. Bu hakkın tanınması hâlinde, Suriye konusunda başarılı olunmazsa yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini de ifade ediyor.

SDG'ye yönelik doğrudan çağrı yok

Yani aylardır tartışılan umut hakkına dair, Bahçeli’nin açıklamalarıyla örtüşen bir vurgu söz konusu. Umut hakkı kapsamında atılacak ölçülü adımların, Suriye konusunda gerekli adımların önünü açabileceği belirtiliyor. Bu gerekli adımların ne olduğu ise, 16 sayfalık tutanakta dolaylı biçimde yer alıyor.

Dört sayfalık ilk yayımlanan metinde özellikle SDG’ye yönelik açık bir çağrı olup olmayacağı çok tartışılmıştı. Ancak 16 sayfalık metne bakıldığında, doğrudan bir çağrı görülmüyor. Sadece, umut hakkının hayata geçirilmesi hâlinde Suriye konusunda adım atılabileceğine dair bir vurgu bulunuyor.

Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin sorular

Metinde çok sayıda tarihsel atıf da yer alıyor. Görüşmeye katılan milletvekilleri Fethi Yıldız, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Hüseyin Yayman’ın çeşitli sorular yönelttiği görülüyor. Özellikle Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin sorular da tutanakta yer alıyor."

İşte yayımlanan 16 sayfalık tutanak:

İşte Meclis sayfasında yer alan tutanak...