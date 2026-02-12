İstanbul Başsavcılığı görevini bırakan Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasının ardından Gürlek Meclis'e yemin etmek için geldiğinde CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto etti.

AKP'li vekillerin de müdahalesiyle gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada AKP’li Osman Gökçek CHP’li Mahmut Tanal’a yumruk attı. Tanal’ın aldığı darbe nedeniyle burnu kanadı.

Öte yandan TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’i tokalaşarak tebrik ettiğini söyledi.

Turan'ın iddiasının ardından Halk Tv yayınına bağlanan Ali Mahir Başarır Gürlek’in elini sıktıklarını fakat tebrik etmediklerini savundu.

Başarır "Biz düşman değiliz, herkes oradaydı, el sıkıştık. Gürlek’e sizin için zor bir gün dedim” diye konuştu.