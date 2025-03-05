İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Anayasa Koruyucular Konseyi'nin (AKK) geri çevirdiği tasarı milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Taslakta yapılan düzenlemelerle tatil gününün cumartesi günü yerine, perşembe olması belirtilen tasarı mecliste onaylandı.

Söz konusu tasarı, meclisin aldığı kararları değerlendiren AKK'ye bir kez daha gönderilecek.

HAFTA TATİLİ TARTIŞMALARI

İran'da geçtiğimiz aylarda ülkede cuma gününün yanı sıra hangi günün resmi tatil yapılması tartışmaları gündeme gelmişti. 15 Mayıs 2024 tarihinde İran Meclisinde perşembe gününün tatil edilmesi önerisi, 75'e karşı 132 oyla ret edilmiş, cumartesi günü oylamaya sunulmuştu. Cumartesi gününün haftalık tatil gününe eklenmesi 136 kabul, 66 ret ve 3 çekimser oyla onaylanmıştı.

Meclis'te cumartesi gününün onaylandığı tasarı, tüm üyeleri muhafazakarlardan oluşan AKK'nin onayına sunulmuş, AKK, tasarının gözden geçirilmesi için geri göndermişti.

Ülkede hafta tatili cuma tam gün, perşembe yarım gün şeklinde uygulanıyordu. Bu durum dünya genelinde "cumartesi" ve "pazar" günlerinin tatil olması nedeniyle uluslararası ticarete sekte vurduğu gerekçesiyle eleştirilere neden olmuştu.

Bazı muhafazakarlar, perşembe gününü kültürel ve dini açıdan tatil olmaya daha uygun görürken, özellikle iş insanları, uluslararası ticaretle entegrasyonun sağlanması açısından cumartesi gününün tatil edilmesini talep etmişlerdi.