Aydın’ın Efeler Belediyesi eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde CHP’li meclis üyeleri Yusuf Metin Diler ve İbrahim Bozkurt, partisinden istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nu eleştirmek için pankart açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çerçioğlu'nu protesto etmek için açılan pankartta, “Halkın iradesine saygısızlık edip çekip gidenleri de, halkın iradesine sahip çıkanları da, tarih elbet bir gün yazacaktır” ifadeleri yer aldı.