Mayıs ayında yasalaşması beklenen 34 maddelik Trafik Eylem Planı yeniden TBMM Adalet Komisyonu'na iade edilirken, düzenlemenin yasalaşması yeni yasama dönemine bırakılmıştı.



Sosyal medyada paylaşılan ve sayıları artış gösteren trafik ihlallerinin ardından harekete geçen AKP, 1 Ekim'de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na trafik düzenlemesini taşıyacak.



EHLİYET İPTALLERİ YOLDA



Son olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapması nedeniyle kendisini uyaran bir babaya çocuklarının yanında tokat atan sürücüyle birlikte tartışmalara neden olan sürücülerin karıştığı kavga olayları, yeni düzenlemeyle birlikte ağır şekilde cezalandırılacak.

Aracından kavga etmek amacıyla inecek sürücülere bir yandan ağır para cezası uygulanırken bir yandan da uzun süreli ehliyete el koyma cezası verilecek.



'GÖZ DOKTORUNA GÖNDERECEĞİZ'



Ehliyet iptalleri kavga ve tartışma durumlarıyla sınırlandırılmayacak. Aynı zamanda ısrarlı kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülere katlamalı şekilde artacak para cezası ve ehliyet iptali uygulanacak.



Konuya ilişkin düzenlemenin detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor. Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın." ifadelerini kullandı.

RADAR CEZALARI CAN YAKACAK



Öte yandan 34 maddelik düzenleme içerisinde yeni nesil radar cihazlarının uygulamasına ilişkin de maddeler yer alacak. Artık bölünmüş yolların yanı sıra şehir içlerine de yerleştirilecek olan yapay zeka destekli radar cihazlarının kestiği trafik cezaları saniyeler içerisinde sürücülerin e-Devlet'inde görülebilecek.



Radar cezalarında hız sınırları İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından yeniden değerlendirilecek, uygulanacak para cezaları ise ekim ayı itibarıyla katlanarak artış gösterecek.