Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili maaşları ve Meclis yemekhanesindeki düşük fiyatlar kamuoyunda sık sık tartışma konusu olurken, konu bu kez Genel Kurul gündemine taşındı.

Meclis’te yaptığı konuşmada milletvekillerinin aldığı çifte maaşlara işaret eden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, “Bakın Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler çift maaş. Araştırdım ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz” dedi.

Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası olduğunu belirten Sakık, Danışma Kurulları’nda görevlilerin de bir emekli aylığı kadar maaş aldığını söyledi.