Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanı olarak atanmasını Meclis'te protesto eden CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in Meclis'te yemin edecekleri sırada CHP'nin itirazları üzerine kavga çıktı. CHP'liler Akın Gürlek'in seçilmediğini aksine atandığını belirterek seçilmemiş bir bakanın yemin etmesinin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. CHP'lilerin kürsüyü bırakmaması üzerine çıkan kavgada AKP'li Osman Gökçek CHP'li Mahmut Tanal'a yumruk attı. Tanal'ın aldığı darbe nedeniyle burnu kanadı. Öte yandan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi AKP'li milletvekillerinin oluşturduğu koruma halkası içinde yemin etti. Yeminin ardından iki bakan da görevlerine başlamış oldu. Ayrıntılar geliyor...

