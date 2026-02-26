AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta, ramazan ayı için Meclis’teki grup başkanlığı koridorunu, ‘Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan’ yazılı panolarla süsledi.

Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri, isimlerinin yazılı olduğu tabelalara da motifler yerleştirdiler. Grubun girişine, “Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan” panosu kondu, koridora ay yıldız motifli ışıklar asıldı.

23 yıldır Meclis’te grubu bulunan AKP, böylece ilk kez Ramazan süslemesi yaptırdı. Süsleme giderlerinin AKP Grubu’nun kendi bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Süslemelere katılan AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, ‘’Biz de coşkuyla karşılamak istedik” dedi. Kutlamalara hristiyan olan AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da katıldı.

GÖSTERİŞLİ IŞIKLANDIRMA

AKP grup başkanlığının bulunduğu koridora led ışıklı ay yıldızlar asıldı, kapılarda isimler bile süslendi.

KRİZİ BİLİYORLAR MI!

Bu süslemeleri ramazanın ruhuna aykırı bulan vatandaşlar, “İnsanlar ekonomik krizde inim inim inlerken parayı böyle harcamak reva mı? O parayla fakirleri doyursalar daha anlamlı olurdu” dediler.