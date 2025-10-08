AKP'li Şamil Tayyar, DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda, "Biji Serok Apo" sloganları atılmasına sosyal medya üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı" diyen Tayyar, "Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz. Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor" dedi.

"SÜRECE İLİŞKİN EN TEHDİT EDİCİ TAVIR DEM'DEN GELİYOR"

AKP'li Tayyar paylaşımında şunları kaydetti:

"PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor"

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.

Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.

Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.

Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, Meclis çatısı altında "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.