TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürdürülen İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesi görüşmelerinde kullanılan Kürtçe kelimeler tutanaklara aynen geçirildi.

'BİLİNMEYEN DİL' DENİLMEDİ

Böylece, Kürtçe ifadelerin yerine daha önce kullanılan “bilinmeyen dil” ya da “x” ibareleri ilk kez kullanılmadı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bütçe sunumunun ardından söz alan DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmalarında bazı ifadeleri Kürtçe dile getirdi.

Tiryaki’nin “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” (Halfeti Belediyesi) sözleri tutanaklarda Kürtçe olarak yer aldı.

Dilan Kunt Ayan’ın konuşmasında kullandığı “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Hayat, Özgürlük) sloganı ise tutanaklara “…” şeklinde yansıdı.