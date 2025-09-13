TBMM’nin personel ve milletvekilleri çocuklarının gittiği kreşe yapılan yeni atama tartışma yarattı. Yeni kreş müdürünün iki yaş ve üç yaş çocuklara ‘değerler eğitimi’ dersi vermek istemesi tepkiye neden oldu.

Yeni müdür, öğretmenler ve bakıcıların velilerle konuşmasının yasaklanması, oyun parkının belli bir saatten sonra kapatması ise konunun Meclis Genel Sekreterliği’ne kadar gitmesine neden oldu. Kreş için alınan kitaplarda Mescid-i Aksa’yı anlatan boyama kitabı da bulunuyor. Kitaplar arasında 360 derece açılabilen ‘Üç Mescit’ isimli kitap bulunuyor. Gül kokulu kitapta parıldayan kubbe görselleri var.

Veliler “İki-üç yaşındaki çocuk kul hakkına riayet, sabır ve tahammül, şükür gibi kavramlardan anlamaz ki” diye tepki gösteriyor. Veliler şikayetlerini Meclis Genel Sekreterliği’ne kadar iletti. Şikayetlerin yeni kreş müdürünün göreve başlamasıyla başladığı öğrenildi.

Kreşteki eğitim kitapları

Kitaplardan birinde ‘Kabe’nin kötü kalpli bir kral ve askerleri tarafından yıkılmak istendiğini’ anlatan bir hikaye bulunuyor. Aynı zamanda Mescid’i Aksa’nın Bahçesi ve 360 derece açılabilen ‘Üç Mescit’ isimli gül kokulu kitap bulunuyor.

MEB sınav takvimi açıklandı

MEB, 2025-2026 eğitim yılında toplam 10 ortak sınav düzenleyecek. 1. dönem birinci yazılı sınavlar kasım 2025’te; 7. sınıf Türkçe dersi 4 Kasım, 8. sınıf Türkçe dersi 5 Kasım ve 9. sınıf matematik dersi 6 Kasım’da yapılacak.

2. dönem birinci yazılı sınavlar ise nisan 2026’da; 6. sınıf Türkçe 7 Nisan Salı, 6. ve 8. sınıf matematik 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı 10 Nisan Cuma günü yapılacak.