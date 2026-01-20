Geçmişin mimarı olan emekliler, bugün ekonomik kriz nedeniyle açlık sınırının altındaki maaşlarıyla geçim mücadelesi veriyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi beklenirken uzmanlar, ‘Tüp kuyrukları vardı’ denilen 1970’lerde bile büyüklerimizin alım gücünün daha yüksek olduğu tespitini yapıyor. Emeklinin feryadını, muhalefetin eleştirilerini duymayan iktidara, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini hatırlatıyoruz: “Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

EMEKLİ 20’NCİ YÜZYILDA

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) bir dönem Başmüfettişlik ve Bakan Danışmanlığı görevlerini yürüten, MHP’de iki dönem milletvekilliği yapan Fahrettin Oğuz Tor’un verilerine göre 20 bin TL’ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli aylığı, 4 milyon 917 bin vatandaşın geçim ücreti haline geldi. Tor, 2019’da yalnızca 1 milyon kişinin en düşük emekli aylığı ile geçindiğini belirtti. Emekli maaşı belirlenirken sistemdeki haksızlıklara vurgu yapan Tor, “En düşük emekli aylığı konusunda gelinen durum, 50-60 yıl öncesinden kötüdür” yorumunu yaptı.

“Ülkenin artan refahından emekli de istifade ettirilmelidir” diyen Tor, “Ne diyor Atatürk: ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li vekiller, günlerdir TBMM’de emeklilerin hak ettiği maaşı alması için eylem yapıyor. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaracak düzenleme TBMM’de görüşülecek.

1970’ten çok daha kötü durumda

Fahrettin Oğuz Tor, 20 bin liraya yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşıyla 2 çeyrek altın bile alınamadığını belirterek, 1970’lerde durumun çok daha farklı olduğunu yazdı. Tor, “2 Ocak 1970’te bir çeyrek altının fiyatı 16.07 TL. 1970’te günlük asgari ücret (17.34 TL) üzerinden yapılan hesaplamada, en düşük emekli aylığı ile 32 çeyrek altın alınabiliyordu” hesabını yaptı. 1975’te ise en düşük emekli aylığı, 7 çeyrek altına karşılık geliyordu.

Teklif, bugün görüşülecek

AKP, emeklinin sesine kulağını kapatırken CHP ise 12 gündür ‘Meclis’i terk etmeme’ eylemiyle en düşük emekli maaşının artırılması için çaba gösteriyor. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten kanun teklifinin TBMM’de bugün ele alınması bekleniyor. Ancak yapılacak düzenlemenin emeklinin derdine derman olması beklenmiyor. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Emeklilere milli gelir artışından pay verilmeli. Prim güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları artırılmalı. İntibak düzenlemesi yapılmalı ve en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılmalı” dedi.