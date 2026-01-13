TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da konuşan siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol başkanvekilleri ortak sorun olarak 'emeklilere zam' talebinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar bu Meclis'in tamamının ortak sorumluluğudur. Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret dili ile gündem oluşturma hakkına da sahip değildir" dedi.

MUHALEFETTEN YENİŞEHİRLİOĞLU'NA TEPKİ

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hiçbir grup burada şov yapmıyor. Eğer bunu şov olarak görüyorsa benim kendisine söyleyecek hiçbir sözüm yok. Allah aşkına siz empati yapıyor musunuz? 20 bin emekli maaşı alan bir amcanın, bir teyzenin yerine kendinizi koyuyor musunuz?" diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da "Sayın Grup Başkanvekili dedi ki: 'Emeklilerin yaşadığı sıkıntı bütün meclisin sorumluluğu.' Bu kurduğunuz cümlede samimiyseniz size çok açık net bir teklif. CHP'nin ve Yeni Yol'un bu konu ile ilgili verdiği araştırma önergesini AKP Grubu olarak 'Evet' oyu verin" dedi.