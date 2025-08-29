TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra tüm siyasi grupların genel başkan ve grup başkanvekilleriyle selamlaştı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU SELAMLAŞMADI

Genel Kurul'a ilk gelen isimlerden biri olan MHP lideri Bahçeli, MHP sıralarında yerini alırken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu salona geldiği sırada ikili arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı.

Dervişoğlu MHP sıralarına başıyla selam verirken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın ayağa kalkmak için hareket ettiği ancak Dervişoğlu'nun İYİ Parti sıralarına geçtiği görüldü.

Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na selam vermedi.