İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikalarının ardından resmen işgale de başlaması Türk siyasetinde geniş yer buluyor. İktidarın özellikle Trump'ın Gazze açıklamalarına sessiz kalmasını eleştiren CHP, TBMM'de Gazze konulu özel buluşma yapılmasını teklif etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanan Meclis'te konuştu.

Özel konuşmasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a özel yer ayırdı.

Özgür Özel'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"- Meclis'ten uzaklaşmak siyasetin milletle bağını koparır. Meclis'e yaklaşmak millete yakınlaşmaktır. Bu anlayışla CHP 9 siyasi partinin uygun görüşleri, ortak imzalarıyla ve tüm muhalefet partilerinin olumlu bakmasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırıma varan katliamlarını görüşmek üzere Meclis'in toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bugün burada milletimizin ortak iradesini ve vicdanını temsil eden kararların alınmasını temenni ediyorum.

8 Ekim 2023'ten bu yana tam 691 gün geçti. İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor soykırım yapıyor."

''TİKTOK VİDEOLARIYLA MEŞGUL OLMAYACAK''

"- Bizim üzerine titrediğimiz bakanlıklardan bir tanesidir Dışişleri Bakanlığı ama Bakan algı ile olguyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Dışişleri Bakanı Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak.

Amerika'ya tık yok, Türkiye'de TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alır."