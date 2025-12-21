Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Meclis lokantasında stajyer kız çocuklarının istismara uğraması kamuoyunda büyük tepki çekerken ikinci bir taciz iddiası gündeme geldi.

T24'te yer alan habere göre, önceki dönemde üst düzey görevlerde bulunan bir TBMM çalışanı hakkında da taciz iddiasıyla dilekçe verildiği öğrenildi.

Söz konusu çalışan hakkında, hizmetli kadrosunda çalışan bir kadın tarafından taciz iddiasıyla şikayet dilekçesi verildi.

Dilekçenin ardından TBMM Genel Sekreterliği tarafından inceleme başlatıldığı, dilekçeye eklenen WhatsApp yazışmalarının incelendiği ve tarafların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Hakkında şikayet bulunan kişiyle ilgili yürütülen incelemenin idari boyutta devam ettiği, soruşturma sürecinin sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Yetkililer, sürecin gizlilik içinde yürütüldüğünü ve tarafların haklarının korunacağını ifade etti.

TBMM'DE STAJYER KIZ ÇOCUKLARINA İSTİSMAR SORUŞTURMASI

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmişti.

İstismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için, “Bu benim, şu senin” nitelemesi yaptığı ileri sürülmüştü.

TBMM Genel Sekreterliği konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamış ve savcılıkça başlatılan soruşturmayla gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.