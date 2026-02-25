Aralarında akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve meslek odası temsilcilerinin de yer aldığı 168 kişinin “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlamasının ardından özellikle iktidar çevrelerinden tepki geldi.

TEKİN: DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, "Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık" dedi.

Tekin, okullara gönderilen 'Ramazan genelgesi'ni savunmaya devam ederek "Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz" dedi.

Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu.

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı" ifadelerini kullandı.