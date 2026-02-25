Aralarında akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve meslek odası temsilcilerinin de yer aldığı 168 kişinin “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlamasının ardından özellikle iktidar çevrelerinden tepki geldi.
TEKİN: DAVA AÇTIK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, "Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık" dedi.
Tekin, okullara gönderilen 'Ramazan genelgesi'ni savunmaya devam ederek "Çocuklarımızın değerlerini içselleştirdiği eğitim ortamını oluşturmak bizim görevimiz. Yaptığımız şey kanunlarımıza ve anayasamıza uygun. Türkiye'de kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok. Davamızı açtık, kimin gerici olduğunu göreceğiz" dedi.
Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı destek konuşması için de "kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı" diyen Tekin, "Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" iddiasında bulundu.
"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan isimlere de dava açtıklarını söyleyen Tekin, "168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totalitarizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı" ifadelerini kullandı.
Ne Olmuştu?
Aralarında akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 kişi “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de hedef aldığı tepkilere yol açmıştı.
Buna karşılık, KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve diğer sivil toplum kuruluşları “Laik ve Bilimsel Eğitime Sahip Çıkıyoruz” çağrısıyla ortak basın toplantısı düzenlemişti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, MEB’in 12 Şubat 2026 tarihli “Ramazan Etkinlikleri” talimatının anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu ve öğrencilerin dini uygulamalara göre ayrışmasına yol açabileceğini vurgulamıştı.
STK temsilcileri, iktidarın toplumu inanç üzerinden kutuplaştırdığı ve eğitimde dini referansları ön plana çıkardığı yönünde eleştirilerde bulunmuş, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise laiklik mücadelesinin aslında inanç özgürlüğünü koruma mücadelesi olduğunu ifade etmişti.