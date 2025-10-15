Meclis’teki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15’inci toplantısında genç ve kadın derneklerinin temsilcilerini dinledi. DEM Parti’ye yakın “Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’’ yöneticisi Feride Eralp komisyonda yaptığı konuşmada, “Bu ülkede üniformalı kolluk görevlilerinin cinsel tacizine uğramaktan korktuk. Gazze’de İsrail askerlerinin yaptığı gibi’’ dedi. Eralp, Güneydoğu’da jandarmanın kadınların yatak odasına girdiğini öne sürdü.

Eralp konuşmasında “Birkaç yıl önce Jandarma Özel Harekat Cizre, Yüksekova, Nusaybin gibi kentlerde kadınların yatak odalarına girdi. Cevizlibağ yurdunda da benzerini gördük. Aynı Gazze’de İsrail askerlerinin yaptığı gibi silahla… Bir duvara, aynalara kadınların rujlarıyla tecavüz teklifleri yazılmış, iç çamaşırlarıyla fotoğraf çekilmiş sosyal medyada var…” dedi.

KANDİL’DEN BAHSET

AKP’li Selami Altınok “Bu barış dili değil” diye tepki gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Eralp’in sözünü kesti ve “Münferit bir olayı işgal altındaki Filistin’de İsrail askerlerinin yaptığına benzetmeyi reddederim. Herkesin diline dikkat etmesi lazım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Buraya gelen konukları dinleme yükümlülüğümüz var” dedi. Eralp, benzeri örnekleri vermeye devam edince DSP Genel Başkanı Önder Aksakal “Kandil dağında tacize uğrayan kadınlardan da bahsedin” diye seslendi. Eralp, “Ben bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkenin kolluğuna dair konuşuyorum” cevabını verdi.