TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sözleri tansiyonu yükseltti.

Görüşmeler sırasında çözüm sürecine atıf yapan İYİ Partili Usta, Kurtulmuş'a “TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum” sözlerini yöneltti.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

Kurtulmuş, Usta’ya “Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu hafif tabiriyle hadsizliktir” diyerek salonu terk etti.

MEHMET MUŞ DA DAHİL OLDU

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir. Bu ifade buraya yakışmadı” uyarısını yaptı. Usta da “Bu bir siyasi eleştiridir” karşılığını verdi.