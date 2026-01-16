TBMM Genel Kurulu’nda, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye’deki Kürt meselesine değindi ve Meclis’teki bazı partileri Kürtlere yönelik tehdit dili kullanmakla suçladı. “Bize parmak sallayacağınıza diyalog kurun” dedi ve İYİ Partili vekillere, “Siz de başımızdan çekin gidin. Yoksa gereken her şey... Kavgaysa kavga yaparız” şeklinde çıkıştı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, “Hiç durmadan şu kürsüye çıkıp, ‘Kürt illeri’, ‘Kürdistan’ diyemezsiniz. Burası Türkiye” yanıtını verdi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu “Ne biçim konuşuyorsun” sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Sakık, “Konuşma be. Terbiyesiz seni, ahlaksız adam” dedi. Gerginlik güçlükle yatıştırıldı.

