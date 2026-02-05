İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi dizileri ile Kenan İmirzalıoğlu ve Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı karakterleri örnek olarak gösterdi.

Poyraz’ın belirttiği dizilerdeki Polat Alemdar ve Yusuf Miroğlu karakterleri, sık sık silahlı çatışmaya giriyor. Poyraz, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu dizilerin ortak özelliği gasp, adam kaçırma, boğaz kesme, adam kaçırma ve öldürmenin normalleştirilmesi. Yetişme çağındaki çocuklar bunları izleyip racon kesiyor. Bu yapımları izleyenler, silahlı karakterleri rol model alıyor. Bunun sonucu sokaklarda çeteleşme ve mafyalaşma artıyor. İçişleri Bakanı üç örgüt yakalıyor, beş yenisi çıkıyor.”