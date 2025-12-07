Bütçe görüşmeleri için Meclis’e gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanların büyük bölümü yine itibardan tasarruf etmedi. 7 bakan, makam aracı olarak TOGG’u tercih ederken Cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM Başkanı ve diğer bakanlar Mercedes ile Audi’den vazgeçmedi.
POZLAR TOGG’LA
Meclis’e TOGG ile gelen bazı Bakanlar ise dışarıda Mercedes’e biniyor. Bütçe görüşmelerine 7 Bakan TOGG, 6 Bakan Mercedes, 4 Bakan Audi ile geldi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede “Hani yerli ve milli? Hepsi TOGG’la poz verip Mercedes’e biniyorlar. Hükümetin yerli ve milli araç söylemi de bir vitrin çalışmasına dönüştü” dedi ve şunları söyledi:
İLLE DE İTİBAR
“Dışarıda TOGG reklamı yapıyorlar, ama Mercedes’ten, Audi’den vazgeçemiyorlar. Tasarruf halk için; lüks ve şatafat ise kendileri için. Enflasyon rekor kırıyor, bütçe açık veriyor, vatandaş geçinemiyor. Ama bakanlar onlarca milyonluk araçlarla Meclis’e diziliyor, bu araçlar milletin parasıyla alınıyor. Millet yoksul onlar itibar peşinde.”
Mercedes tercih edenler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Audi tercih edenler
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Yerli TOGG tercih edenler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu