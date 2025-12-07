Bütçe görüşmeleri için Meclis’e gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanların büyük bölümü yine itibardan tasarruf etmedi. 7 bakan, makam aracı olarak TOGG’u tercih ederken Cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM Başkanı ve diğer bakanlar Mercedes ile Audi’den vazgeçmedi.

POZLAR TOGG’LA

Meclis’e TOGG ile gelen bazı Bakanlar ise dışarıda Mercedes’e biniyor. Bütçe görüşmelerine 7 Bakan TOGG, 6 Bakan Mercedes, 4 Bakan Audi ile geldi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede “Hani yerli ve milli? Hepsi TOGG’la poz verip Mercedes’e biniyorlar. Hükümetin yerli ve milli araç söylemi de bir vitrin çalışmasına dönüştü” dedi ve şunları söyledi:

İLLE DE İTİBAR

“Dışarıda TOGG reklamı yapıyorlar, ama Mercedes’ten, Audi’den vazgeçemiyorlar. Tasarruf halk için; lüks ve şatafat ise kendileri için. Enflasyon rekor kırıyor, bütçe açık veriyor, vatandaş geçinemiyor. Ama bakanlar onlarca milyonluk araçlarla Meclis’e diziliyor, bu araçlar milletin parasıyla alınıyor. Millet yoksul onlar itibar peşinde.”

Mercedes tercih edenler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Audi tercih edenler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Yerli TOGG tercih edenler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş

Hazine ve Maliye Bakanı

Mehmet Şimşek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Abdülkadir Uraloğlu