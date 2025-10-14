Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti.

"SORUŞTURMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPTIK"

İkili görüşme sonrası açıklama yaptı. Yavaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada;

"Ben kendisine hoşgeldin demek ve teşekkür etmek için geldim. Hem de devam eden soruşturmalar hakkında bilgi alışverişi yaptık. Bize daha önce soru sormayan müfettişler bu defa bize birkaç soru sordu. Biz de cevabımızı verdik. Aynı bilirkişilerin dosyaya verilmesi gibi sadece yüzde 10'lık kısmı basın toplantımızda açıklamıştık.

"EN BÜYÜK DOSYAMIZI YAKINDA VERECEĞİZ"

Büyük dosyamızı da yakında vereceğiz. Çok büyük dosyalar verdik ancak ifadeleri dahi alınmadı. Bizim verdiğimiz şikayet dilekçelerinde bir kaç görevliye soruşturma açılsa da bir tutuklama dahi yok. Bazı dosyalarımız o kadar incelenmedi ki zaman aşımına uğradı. 2.4 milyarlık kamu zararı varken o isimler ifadeye bile çağrılmadı. Verdiğimiz dilekçelerin sonuçlarını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MANSUR BAŞKANIN VERİLMEYECEK HESABI YOKTUR"

Özel de görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mansur başkan bizim ve Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanı. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Kendi geçmişleri boylarını aşsa da dosyaları adliyede bekliyor... Her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur beyi nasıl hazmedemedilerse; bir kumpasın peşindeydi. Mansur başkanımızın tüm denetimlerde verilemeyecek hesabı olmadığı apaçık ortada. Sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Bir kahve içtik bu durumları değerlendirdik"