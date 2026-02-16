Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan skandal istismarda yeniden tutuklama kararı çıktı.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulundukları belirlenen ve tahliye edilen dört kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Yaşanan gelişmenin ardından istismara uğrayan kız çocuğunun babası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Serdar Cebe'ye konuştu.

Baba, ilk kararda yıprandıklarını belirtirken çocukların hala psikolojik tedavi gördüğünü aktardı.

Baba, şunları söyledi:

"Öncelikle tabii ki davaya saygımız sonsuz. Kararını yargılamak bizim haddimize değil. Ama kararın doğru olmadığını düşünmüştük. Bu süreçle birlikte yıpranmıştık. Sürecin o şekilde kalacağını düşünmüştük.

Yapılan itiraz neticesinde tekrar tutuklandılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Adalet diyoruz, adalete güvenimiz tam. O esnada biraz kırılmıştı güvenimiz ama tekrar gördüğümüz kadarıyla yerini buldu.

Bu süre zarfında diğer mağdur yakınlarıyla görüştük; onlarla irtibat halindeyiz. Çocuklar hâlâ psikolojik tedavi görüyorlar. İster istemez etkileniyorlar. Bizler çok belli etmesek de onlar çocuk; genç değiller, çocuk sonuçta.

Yeni itiraflar, yeni bilgiler, bazı duyumlar var ama kesin bilgi olmadan bunları konuşmak doğru değil.

Bu şahısların telefonlarının inceleme sonucu henüz çıkmadı bildiğimiz kadarıyla. Mahkeme “deliller toplandı” diyerek ara kararda karar vermişti ama delillerin tam olmadığını düşünüyorum. İkinci duruşmada Sayın Mahmut Bey’in verdiği bazı evraklar vardı; içeriğini bilmiyoruz ama olayın 2018’den beri devam ettiği yönünde bir izlenim oluştu.

Mahmut Bey’in verdiği evraklardan ve oradaki beyanlardan bunu anladık. Ancak bu konular araştırılıyor mu, çalışılıyor mu, o konuda bilgimiz yok.

Çocuklarımız hala psikolojik tedavi görüyorlar."