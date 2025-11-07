Muhalefetin bütçe komisyonu görüşmelerinde protestoları sürerken Meclis'te tansiyon yükseldi. Tartışma nedeniyle 20 dakika ara verildi.

Muhalefet sıralarından, "Bu insanlara yazık değil mi, zam üstüne zam! Müjde verin hadi, indirim yapıyoruz deyin. Şovu siz yapın. İndirim yapın biz de alkışlayalım, vatandaşa bir faydanız olsun" sesleri yükseldi.

İktidar sıralarından da "Bu muhalefetle iktidar olamazsınız" yanıtı gelince gerilim arttı.

Muhalefetten, "Daha bugün zam açıklandı. Sen elektrik faturasını ödeyemeyen insanların halini biliyor musun? Görevinizi yapamayacaksanız görevinizi bırakacaksınız. Her müjdenizden sonra zam" açıklamasını yaptı.