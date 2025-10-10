Genel Kurulda Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gazze’de sağlanan ateşkes ve son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.
DEM VE İYİ PARTİ MECLİS'TE GERİLDİ
Ardından İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine Mecliste tezahürat yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.
Bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
Ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecine yönelik eleştirilerde bulundu.
Bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.
Aranın ardından Genel Kurulda kanun teklifleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.