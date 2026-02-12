1983 doğumlu Osman Gökçek babası Ankara Keçiören Belediye Başkanı olduğunda henüz bir yaşındaydı. Kendi büyüdüğü gibi babası da siyaseten büyüdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yıllarca sürdürdü. Melih Gökçek ne zaman anılırsa oğlu da anıldı. Bir zamanlar FETÖ ile ilişkilendirilen özel liseden mezuniyeti muhalefetin eleştiri konusu oldu.

TRAFİKTE SAMURAY KILICI İLE SALDIRDI

Ankara'da çeşitli derneklere başkanlık etti. Meclisteki CV'sine göre kamuoyunda çokça bilinmese de 2004 yılında 81. yılın Altın Adamı ve Yılın En Başarılı Dernek Başkanları ödülünü aldı.

2007'de kardeşi Ahmet Gökçek ile trafikte iki kişi ile tartıştı ve samuray kılıcı ile saldırdı. Adam yaralamaktan ve kılıç taşımak suçundan 17 ay hapis cezası alsa da ceza para cezasına çevrildi.

DÜN SAMURAY KILICI BUGÜN YUMRUK

27 yaşında babasının kanalına koordinatör oldu. Siyasete burada ısındı. Babası ile anılan kamu zararının merkezi ile ilgili Ankapark sorusunu yanıtsız bıraksa da ABB ile ilgili her konunun öznesi oldu. Serveti de gündeme geldi.

Geçmişte samuray kılıcı ile saldırı haberine konu olan Gökçek bugün de Mahmut Tanal'a olan şiddeti ile anılıyor.