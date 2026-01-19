Siyasetten ekonomiye gündemin nabzı SÖZCÜ TV'de tutuluyor. İçinizden Biri Ekrem Açıkel, meclisteki çift dikiş vekillerin maaşları ile emekli ve asgari ücretlinin maaşlarını karşılaştırdı.

"ÇİFT DİKİŞ MAAŞLARINIZ İPTAL EDİLSİN"

- Milletin vekilleri ve onların maaşları... Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu ülke insanı için en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun diye muhalefet vekilleri önerge veriyor. AKP ve MHP vekilleri oyları ile her şey reddediliyor. Sizin de çift dikiş maaşlarınız iptal edilsin. Araştırma yapılmış Türkiye'de her 10 kişinin 9'u vekiller çift maaş almasın diyor.

- Maaşları tekrar hatırlayalım. Şu anda mecliste vekil olanların maaşı 273 Bin 200 lira.

- Emekli vekillerin maaşı 177 Bin 660 lira

- Hem vekil hem de vekil emeklisi maaşı ise 451 Bin lira

- Güzel para be milletten vekillerine...

- En iyi bildiğimiz rakam grubunu aktaralım.

- Asgari ücret 28 Bin 75 lira

- En düşük emekli maaşı 20 Bin lira

- Ortalama emekli maaşı ise 24 Bin lira

- Son sözümüzü söyleyelim. DEM Partili Sırrı Sakık kamera önünde söyledi. "499 vekil çift maaş alıyoruz" demiş. 600 vekilden 500'ü.

- Areda Survey araştırma yaptı. 2 Bin 980 kişiye sordu. Milletvekillerinin birden fazla maaş almasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 95