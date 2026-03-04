TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip katılımıyla milletvekillerine iftar verdi.

CHP lideri Özgür Özel daha önce katılacağını açıkladığı davete Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması nedeniyle gitmekten vazgeçti. İYİ Parti ise Meclis'te farklı bir yerde iftar yaptı.

İftara DEM Partililer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Başkan Vekili Efkan Ala, bazı bakanlar, eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Ömer İzgi, Cemil Çiçek ile milletvekilleri katıldı.

Meclis'te davetlilere sunulan iftar menüsünde ise şunlar vardı:

- Lebeniye çorbası

- İftar tabağı (Bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin)

- Karamelize soğanlı avokado favalı enginar

- İçli köfte ve sebzeli çıtır börek

- Çilekli file bademli narlı yeşil salata

- Keşkek yatağında dana antrikot

- Fındıklı narlı güllaç

- Zencefilli sumak şerbeti.



'KAYNAK ÜRETMEDE ZORLANDIK'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz gün emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir düzenlemenin Meclis’e sunulan kanun teklifinde yer almadığını açıklamış, "Kaynak üretmede zorlandık" demişti.

Emekli ikramiyelerinde artış bekleyen milyonlarca vatandaşla ilgili Güler "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullanmıştı.