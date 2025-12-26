TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik istismar skandalında 3’ü tutuklu 5 aşçı hakkında, “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, Çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz” suçundan 16.5 yıl hapis cezası istendi.

Cinsel taciz ve istismarla suçlanan aşçılar ise kendilerini, “Sarkıntılık yapmadık, kızlarla ağabey-kardeş ilişkimiz var.

Attığımız mesajlar ve fiziki temas, taciz değil” sözleriyle savundu.

‘KÜÇÜK SEVGİLİM’

Sanıkların kızlara “Küçük sevgilim, fıstığım, karımla mutlu değilim, çok güzelsin, anlarsın ya” gibi mesajlar attıkları belirlendi.

Sanıklardan biri de “Karımla aram kötü dertleşmek için mesaj attım” dedi. Sanık aşçılardan Halil G., kızlarla “ağabey-kardeş” ilişkisi olduğunu söyledi.

Aşçı Recep S. fiziki temasın taciz olmadığını iddia etti. İbrahim B. de eşiyle arasının kötü olduğunu, dertleşmek için mesaj attığını savundu.