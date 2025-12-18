TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında yaşanan polemik gerginliğe dönüştü. HULKİ CEVİZOĞLU VE MURAT EMİR ARASINDA 'ATATÜRKÇÜLÜK' GERİLDİ AK Partili Cevizoğlu, konuşmasının ardından CHP sıralarına hitap ederek Atatürkçülük üzerinden eleştirilerde bulundu. Atatürk’ün isminin yazımıyla ilgili örnekler veren Cevizoğlu, CHP’li milletvekillerine “Böyle Atatürkçülük olmaz” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cevizoğlu’nun geçmişte Kanal İstanbul’la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak sert bir yanıt verdi. Emir, tartışmanın bilinçli olarak açıldığını savunarak Cevizoğlu’nu tutum değiştirmekle eleştirdi. 'CHP KURUCU PARTİ DEĞİLDİR' Tartışmanın sürmesi üzerine yeniden kürsüye çıkan Hulki Cevizoğlu, Atatürkçülüğün CHP’nin tekelinde olmadığını savundu. Kanal İstanbul’a ilişkin görüşlerini yineleyen Cevizoğlu, “CHP Cumhuriyet’i kuran parti değildir, Cumhuriyet’i Atatürk kurmuştur” sözleriyle tansiyonu daha da yükseltti. CHP’li Emir ise Cevizoğlu’na sert tepki göstererek, “Bu cesareti kimden alıyorsun?” ifadelerini kullandı. Emir’in kürsüden “Otur yerine” sözleriyle Cevizoğlu’na seslenmesi üzerine Genel Kurul salonunda gerginlik tırmandı. Yaşanan sözlü atışmaların ardından CHP’li ve AK Partili bazı milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü, kısa süreli itişmeler yaşandı. Artan gerginlik nedeniyle Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

