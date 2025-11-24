TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP milletvekilleri toplantıya kasket takıp, buğday ve oyuncak traktörle katıldı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki gösterdi.

Alp, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Et ticaretinden para kazanıyorsa Macaristan devletine vergi veriyorsa onu da söyleyecek. Mücahit kalk ayağa! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle! Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle. 'Genel Müdürüm' demekle olmaz" dedi.

Alp'in sözlerinin ardından AKP'li Ejder Açıkkapı ile CHP'li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı. Alp, "Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım" diye Açıkkapı'nın üzerine yürürken, Açıkkapı da "Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir" diye bağırdı.

Diğer CHP milletvekilleri de "Adamda utanma olmaz mı, et ticareti yapıyor adam", "Bu adamlar bürokrat olduktan sonra bu ülkede et ithalatı bitmez" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Muş'un 5 dakika ara vermesi ve diğer milletvekillerinin Alp ve Açıkkapı'yı sakinleştirmesinin ardından komisyonda tansiyon düştü.