İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliam ve soykırım politikalarına tepki için olağanüstü toplanan mecliste gerginlikler de yaşandı. DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın konuşması sırasında ayağa kalkarak Turan’a tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Gergerlioğlu’na, “Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap, Meclis’in ahengini bozamazsın. Burada bu kadar ucuz miting yapma, grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz alacaksan al ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası, otur oturduğun yere”