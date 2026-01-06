Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye meclisi, AKP’li Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında dile getirilen ağır iddialarla karıştı. Ocak ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, Başkan Yılmaz'ın mafya bağlantıları üzerinden tetikçi tutmak istediğine dair iddialar bulunduğunu söyledi. Atar’ın bu iddialara ilişkin ses kaydı dinletmek istemesi üzerine mecliste tansiyon yükseldi.

SES KAYDINA ENGEL, ZABITA TEHDİDİ

CHP’li Atar’ın kürsüde ses kaydı dinletmek istemesine izin vermeyen AKP’li Başkan Umut Yılmaz, zabıtaya talimat vererek Atar’ın meclis salonundan çıkarılmasını istedi. Bu talep üzerine CHP’li meclis üyeleri Atar’ın önüne geçerek fiili bir set oluşturdu ve meclis üyesinin dışarı çıkarılmasına engel oldu.

“GÖREVİNİZİ YAPIN YOKSA İŞLEM BAŞLATIRIM”

Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yılmaz'ın zabıtalara, “Görevinizi yapın, yoksa hakkınızda işlem başlatırım” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözler meclisteki gerilimi daha da artırırken, CHP Grup Başkan Vekili ve CHP’li meclis üyeleri sert tepki gösterdi. Yaşanan krize AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Haz’ın araya girmesiyle son verildi. Bu müdahale sonrası Ersin Atar meclisten çıkarılmadı ancak tartışma gündemin önüne geçti.

MUHALEFETE SÖZ HAKKI YOK

Toplantının ilerleyen bölümünde söz almak isteyen CHP’li Ersin Atar ile Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Ömer Uçar’a da söz verilmedi. Başkan Umut Yılmaz, gündem maddelerinin tamamlandığını belirterek toplantıyı ani bir şekilde sonlandırdı. Muhalefet partileri, mecliste yaşananları “ifade özgürlüğüne açık müdahale” ve “meclis iradesinin zor kullanılarak bastırılması” olarak değerlendirirken, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin Başkan Yılmaz’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.