Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’ye bir darbe daha geliyor. TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan ve ilk 3 maddesi kabul edilen vakıflarla ilgili kanun teklifi “gasp” eleştirilerine neden oldu. Muhalefet milletvekilleri “Belediyelerin mülkiyet hakkı gasp ediliyor. Bu yasa teklifi kanunlaşırsa İstanbul Feshane, Beşiktaş, Kadıköy İskele kütüphaneleri ve Yerebatan Sarnıcı gibi yüzlerce vakıf alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden alınacak yandaş vakıflara geçecek’’ dediler. Söz konusu yapılar, İBB’nin restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmalarıyla yeniden cazibe merkezi haline geldi.

MİLLET MALINI PEŞKEŞ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya “İktidar belediyeleri kaybetti şimdi mülkiyet transferi yapıyor. Belediye yetkilerini merkezî hükûmete devrediyor. Cumhurbaşkanı seçimi kaybedince ne yapacaksınız? Gelin yasalara bir madde koyalım, ‘Bu ülke emekli Cumhurbaşanınca yönetilir’ diyelim, kendinizi ömür boyu garantiye alın’’ diye konuştu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da “Milletin malını peşkeş çekmeyi bırakın” açıklaması yaparken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de “Yüzlerce vakıf alanı İstanbulluların elinden alınacak. Başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere, bütün CHP’li belediyelerin halk için hayata döndürdüğü kültür alanları yeniden yandaş vakıflara geçecek” dedi.

Kapalı bir su sarnıcı olan Yerebatan, Bizans döneminde İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için 526-527 yıllarında yaptırıldı.

Ona bakan herkes taşa dönüşüyor

Yerebatan Sarnıcı’nda yer alan Medusa sütunları yapının en dikkat çekici eserleri. Yunan mitolojisine göre güzel bir kadın olan Medusa, tanrıça Athena’nın tapınağında Poseidon ile ilişkiye girdikten sonra Athena tarafından lanetlenmiş ve saçları yılanlarla dolu korkunç bir yaratığa dönüştürülmüştür. Medusa’nın bakışları o kadar güçlüdür ki, ona bakan herkes taşa dönüşür. Bu yüzden Medusa heykelleri hep ters kullanılır.

İŞTE O DEĞERLİ MÜLKLER

- Yerebatan Sarnıcı

- ArtIstanbul Feshane

- Beşiktaş İskele Kütüphanesi

- Kadıköy İskele Kütüphanesi

- Beyoğlu Sineması

- Casa Botter

- Moda İskelesi